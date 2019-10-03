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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

03.10.2019 11:11
GÜNCEL HABERLER

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.327,08 % 0,0060726
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.958,88 % 0,01811548
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
11.792,52 % 0,0539615
Fon Yönetim Ücreti
310.233,74 % 1,41960141
Hisse Senedi Komisyonu
21.817,1 % 0,09983307
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
234,82 % 0,00107451
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.085,29 % 0,01869392
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00382912
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
48.877,29 % 0,22365804
TOPLAM GİDERLER
403.163,52 % 1,84483964
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
21.853.580,75 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789782


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