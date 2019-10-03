***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.327,08 % 0,0060726Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.958,88 % 0,01811548Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri11.792,52 % 0,0539615Fon Yönetim Ücreti310.233,74 % 1,41960141Hisse Senedi Komisyonu21.817,1 % 0,09983307Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu234,82 % 0,00107451Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.085,29 % 0,01869392Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00382912Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler48.877,29 % 0,22365804TOPLAM GİDERLER403.163,52 % 1,84483964DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ21.853.580,75 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789782BIST