***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
03.10.2019 11:11
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.327,08 % 0,0060726
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.958,88 % 0,01811548
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
11.792,52 % 0,0539615
Fon Yönetim Ücreti
310.233,74 % 1,41960141
Hisse Senedi Komisyonu
21.817,1 % 0,09983307
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
234,82 % 0,00107451
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.085,29 % 0,01869392
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00382912
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
48.877,29 % 0,22365804
TOPLAM GİDERLER
403.163,52 % 1,84483964
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
21.853.580,75 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789782
BIST
18:05102.784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -724,89
|Açılış
|: 103.885
|
|Önceki Kapanış
|: 103.509
|
104.768
En Düşük
102.062
18:055,6967
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0034
|Açılış
|: 5,6870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7070
|
5,7139
En Düşük
5,6682
18:056,2565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0063
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2755
En Düşük
6,2126
18:05275,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,52
|Açılış
|: 275,70
|
|Önceki Kapanış
|: 275,01
|
278,40
En Düşük
272,91