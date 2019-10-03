***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.651,49 % 0,00333757Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.925,77 % 0,00242407Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri66.270,95 % 0,08341871Fon Yönetim Ücreti1.127.784,99 % 1,41960199Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu92,9 % 0,00011694Gecelik Ters Repo Komisyonu10.085,76 % 0,01269547Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00105332Türev Araçlar Komisyonu50.226,68 % 0,06322295Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler38.394,26 % 0,04832886TOPLAM GİDERLER1.298.269,6 % 1,63419989DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ79.443.745,46 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789874BIST