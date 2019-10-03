***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.327,08 % 0,00337972Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.345,6 % 0,02125401Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri18.392,09 % 0,04683974Fon Yönetim Ücreti557.420,79 % 1,41960182Hisse Senedi Komisyonu19.839,76 % 0,05052657Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu374,85 % 0,00095464Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6.471,05 % 0,01648004Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00213111Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler67.108,38 % 0,17090711TOPLAM GİDERLER680.116,4 % 1,73207476DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ39.265.995,67 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789876BIST