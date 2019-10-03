***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
03.10.2019 14:18
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.327,08 % 0,00337972
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.345,6 % 0,02125401
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
18.392,09 % 0,04683974
Fon Yönetim Ücreti
557.420,79 % 1,41960182
Hisse Senedi Komisyonu
19.839,76 % 0,05052657
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
374,85 % 0,00095464
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.471,05 % 0,01648004
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00213111
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
67.108,38 % 0,17090711
TOPLAM GİDERLER
680.116,4 % 1,73207476
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
39.265.995,67 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789876
BIST
18:05102.784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -724,89
|Açılış
|: 103.885
|
|Önceki Kapanış
|: 103.509
|
104.768
En Düşük
102.062
18:055,6973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0028
|Açılış
|: 5,6870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7070
|
5,7139
En Düşük
5,6682
18:056,2574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0072
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
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6,2755
En Düşük
6,2126
18:05275,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,75
|Açılış
|: 275,76
|
|Önceki Kapanış
|: 275,01
|
278,40
En Düşük
272,91