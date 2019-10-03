***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri283,2 % 0,00041681Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.730,79 % 0,0084345Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri16.581,79 % 0,02440485Fon Yönetim Ücreti255.974,97 % 0,37674049Hisse Senedi Komisyonu6.836,8 % 0,01006231Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu24.859,07 % 0,03658724Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.712,28 % 0,00840726Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00123159Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.190,96 % 0,02824499TOPLAM GİDERLER336.006,66 % 0,49453004DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ67.944.640,46 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789878BIST