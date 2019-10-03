***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
03.10.2019 14:20
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
283,2 % 0,00041681
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.730,79 % 0,0084345
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
16.581,79 % 0,02440485
Fon Yönetim Ücreti
255.974,97 % 0,37674049
Hisse Senedi Komisyonu
6.836,8 % 0,01006231
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
24.859,07 % 0,03658724
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.712,28 % 0,00840726
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00123159
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
19.190,96 % 0,02824499
TOPLAM GİDERLER
336.006,66 % 0,49453004
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
67.944.640,46 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789878
BIST
18:05102.784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -724,89
|Açılış
|: 103.885
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|Önceki Kapanış
|: 103.509
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104.768
En Düşük
102.062
18:055,6973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0028
|Açılış
|: 5,6870
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|Önceki Kapanış
|: 5,7070
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5,7139
En Düşük
5,6682
18:056,2574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0072
|Açılış
|: 6,2450
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|Önceki Kapanış
|: 6,2450
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6,2755
En Düşük
6,2126
18:05275,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,75
|Açılış
|: 275,76
|
|Önceki Kapanış
|: 275,01
|
278,40
En Düşük
272,91