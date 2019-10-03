***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
03.10.2019 14:21
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.651,49 % 0,00496396
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.246,54 % 0,00420584
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
101.491,54 % 0,19000654
Fon Yönetim Ücreti
47.931,78 % 0,08973508
Hisse Senedi Komisyonu
11.570,44 % 0,0216615
Tahvil Bono Komisyonu
39,27 % 0,00007352
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.945,5 % 0,00925868
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.913,31 % 0,01107055
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
10.838,57 % 0,02029134
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.660,49 % 0,00310867
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
28.831,76 % 0,05397714
TOPLAM GİDERLER
218.120,69 % 0,40835283
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
53.414.761,05 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789879
BIST
18:05102.784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -724,89
|Açılış
|: 103.885
|
|Önceki Kapanış
|: 103.509
|
104.768
En Düşük
102.062
18:055,6968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0033
|Açılış
|: 5,6870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7070
|
5,7139
En Düşük
5,6682
18:056,2568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0066
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2755
En Düşük
6,2126
18:05275,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,82
|Açılış
|: 275,87
|
|Önceki Kapanış
|: 275,01
|
278,40
En Düşük
272,91