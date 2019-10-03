***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.651,49 % 0,00496396Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.246,54 % 0,00420584Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri101.491,54 % 0,19000654Fon Yönetim Ücreti47.931,78 % 0,08973508Hisse Senedi Komisyonu11.570,44 % 0,0216615Tahvil Bono Komisyonu39,27 % 0,00007352Gecelik Ters Repo Komisyonu4.945,5 % 0,00925868Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.913,31 % 0,01107055Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu10.838,57 % 0,02029134Vergiler ve Diğer Harcamalar1.660,49 % 0,00310867Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler28.831,76 % 0,05397714TOPLAM GİDERLER218.120,69 % 0,40835283DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ53.414.761,05 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789879BIST