***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.705,54 % 0,01200797Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri137,84 % 0,00097047Bağımsız Denetim Ücreti3.058,11 % 0,02153083Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.087,35 % 0,00765556Fon Yönetim Ücreti55.395,61 % 0,39001658Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu4,78 % 0,00003365Gecelik Ters Repo Komisyonu40,95 % 0,00028831Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar266,9 % 0,00187913Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.013,62 % 0,00713646TOPLAM GİDERLER62.710,7 % 0,44151897DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ14.203.398,86 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789880BIST