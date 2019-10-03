***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
03.10.2019 14:25
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.705,54 % 0,01200797
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
137,84 % 0,00097047
Bağımsız Denetim Ücreti
3.058,11 % 0,02153083
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.087,35 % 0,00765556
Fon Yönetim Ücreti
55.395,61 % 0,39001658
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
4,78 % 0,00003365
Gecelik Ters Repo Komisyonu
40,95 % 0,00028831
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
266,9 % 0,00187913
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.013,62 % 0,00713646
TOPLAM GİDERLER
62.710,7 % 0,44151897
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
14.203.398,86 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789880
BIST
18:05102.784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -724,89
|Açılış
|: 103.885
|
|Önceki Kapanış
|: 103.509
|
104.768
En Düşük
102.062
18:055,6973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0028
|Açılış
|: 5,6870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7070
|
5,7139
En Düşük
5,6682
18:056,2574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0072
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2755
En Düşük
6,2126
18:05275,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,75
|Açılış
|: 275,76
|
|Önceki Kapanış
|: 275,01
|
278,40
En Düşük
272,91