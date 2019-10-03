***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.513,08 % 0,03156893Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.246,8 % 0,00872135Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.248,75 % 0,06469488Fon Yönetim Ücreti187.334,46 % 1,31040203Hisse Senedi Komisyonu1.344,48 % 0,00940462Tahvil Bono Komisyonu430,2 % 0,00300924Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,0058534Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.931,96 % 0,06247894TOPLAM GİDERLER213.886,53 % 1,4961334DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ14.295.953,11 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789882BIST