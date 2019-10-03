***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.651,49 % 0,05115809Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.908,22 % 0,13328782Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri16.214,74 % 0,31284865Fon Yönetim Ücreti77.538,89 % 1,49604229Hisse Senedi Komisyonu298,52 % 0,00575967Tahvil Bono Komisyonu26,94 % 0,00051978Gecelik Ters Repo Komisyonu2.408 % 0,04646017Vadeli Ters Repo Komisyonu237,36 % 0,00457965Borsa Para Piyasası Komisyonu362,38 % 0,00699179Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,01614529Türev Araçlar Komisyonu28.998,53 % 0,55950024Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.072,4 % 0,03998507TOPLAM GİDERLER138.554,27 % 2,6732785DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.182.934,37 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789883BIST