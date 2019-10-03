***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
03.10.2019 14:28
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.651,49 % 0,05115809
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.908,22 % 0,13328782
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
16.214,74 % 0,31284865
Fon Yönetim Ücreti
77.538,89 % 1,49604229
Hisse Senedi Komisyonu
298,52 % 0,00575967
Tahvil Bono Komisyonu
26,94 % 0,00051978
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.408 % 0,04646017
Vadeli Ters Repo Komisyonu
237,36 % 0,00457965
Borsa Para Piyasası Komisyonu
362,38 % 0,00699179
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,01614529
Türev Araçlar Komisyonu
28.998,53 % 0,55950024
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.072,4 % 0,03998507
TOPLAM GİDERLER
138.554,27 % 2,6732785
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.182.934,37 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789883
BIST
18:05102.784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -724,89
|Açılış
|: 103.885
|
|Önceki Kapanış
|: 103.509
|
104.768
En Düşük
102.062
18:055,6989
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0012
|Açılış
|: 5,6870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7070
|
5,7139
En Düşük
5,6682
18:056,2563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0061
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2755
En Düşük
6,2126
18:05275,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,92
|Açılış
|: 275,93
|
|Önceki Kapanış
|: 275,01
|
278,40
En Düşük
272,91