***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.651,49 % 0,00402343Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.818,7 % 0,00275974Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri35.657 % 0,05410673Fon Yönetim Ücreti1.146.081 % 1,7390891Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu286,35 % 0,00043451Gecelik Ters Repo Komisyonu8.047,76 % 0,01221185Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.853,03 % 0,00281183Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00126978Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler21.721,22 % 0,03296027TOPLAM GİDERLER1.218.953,35 % 1,84966725DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ65.901.223,68 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789885BIST