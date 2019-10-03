***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.651,49 % 0,00014406Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti16.049,22 % 0,00087201Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.165.914,24 % 0,06334829Fon Yönetim Ücreti32.054.538,56 % 1,74163759Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu44.790,75 % 0,00243364Gecelik Ters Repo Komisyonu268.260,45 % 0,01457555Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu68.019,15 % 0,00369572Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00004547Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler371.887,57 % 0,02020598TOPLAM GİDERLER33.992.948,23 % 1,84695831DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.840.482.698,45 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789907BIST