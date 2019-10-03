***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
03.10.2019 14:32
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.651,49 % 0,00014406
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
16.049,22 % 0,00087201
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.165.914,24 % 0,06334829
Fon Yönetim Ücreti
32.054.538,56 % 1,74163759
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
44.790,75 % 0,00243364
Gecelik Ters Repo Komisyonu
268.260,45 % 0,01457555
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
68.019,15 % 0,00369572
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00004547
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
371.887,57 % 0,02020598
TOPLAM GİDERLER
33.992.948,23 % 1,84695831
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.840.482.698,45 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789907
BIST
18:05102.784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -724,89
|Açılış
|: 103.885
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|Önceki Kapanış
|: 103.509
|
104.768
En Düşük
102.062
18:055,6951
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0050
|Açılış
|: 5,6870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7070
|
5,7139
En Düşük
5,6682
18:056,2551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0049
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
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6,2755
En Düşük
6,2126
18:05275,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,84
|Açılış
|: 275,93
|
|Önceki Kapanış
|: 275,01
|
278,40
En Düşük
272,91