***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
03.10.2019 14:46
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.651,49 % 0,0017336
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.888,79 % 0,00188875
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
26.733,7 % 0,01747905
Fon Yönetim Ücreti
342.824,72 % 0,22414589
Hisse Senedi Komisyonu
3.349,43 % 0,00218993
Tahvil Bono Komisyonu
229,41 % 0,00014999
Gecelik Ters Repo Komisyonu
83.717,61 % 0,0547363
Vadeli Ters Repo Komisyonu
11.334,92 % 0,007411
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.140,95 % 0,00336126
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00054712
Türev Araçlar Komisyonu
21.275,8 % 0,01391056
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
38.703,5 % 0,02530515
TOPLAM GİDERLER
539.687,12 % 0,35285859
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
152.947.139,15 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789908
BIST
18:05102.784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -724,89
|Açılış
|: 103.885
|
|Önceki Kapanış
|: 103.509
|
104.768
En Düşük
102.062
18:055,6963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0038
|Açılış
|: 5,6870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7070
|
5,7139
En Düşük
5,6682
18:056,2543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0041
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2755
En Düşük
6,2126
18:05275,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,84
|Açılış
|: 275,93
|
|Önceki Kapanış
|: 275,01
|
278,40
En Düşük
272,91