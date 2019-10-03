***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.651,49 % 0,0017336Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.888,79 % 0,00188875Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri26.733,7 % 0,01747905Fon Yönetim Ücreti342.824,72 % 0,22414589Hisse Senedi Komisyonu3.349,43 % 0,00218993Tahvil Bono Komisyonu229,41 % 0,00014999Gecelik Ters Repo Komisyonu83.717,61 % 0,0547363Vadeli Ters Repo Komisyonu11.334,92 % 0,007411Borsa Para Piyasası Komisyonu5.140,95 % 0,00336126Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00054712Türev Araçlar Komisyonu21.275,8 % 0,01391056Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler38.703,5 % 0,02530515TOPLAM GİDERLER539.687,12 % 0,35285859DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ152.947.139,15 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789908BIST