***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.651,49 % 0,0097849Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.011,57 % 0,01480405Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri102.962,68 % 0,37996722Fon Yönetim Ücreti451.259,9 % 1,66530213Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu899,97 % 0,00332119Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu10.979,39 % 0,04051767Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00308808Türev Araçlar Komisyonu2.373,29 % 0,00875825Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.646,35 % 0,02452729TOPLAM GİDERLER582.621,44 % 2,15007078DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ27.097.779,54 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789914BIST