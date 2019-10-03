***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
03.10.2019 14:48
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.651,49 % 0,0097849
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.011,57 % 0,01480405
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
102.962,68 % 0,37996722
Fon Yönetim Ücreti
451.259,9 % 1,66530213
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
899,97 % 0,00332119
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
10.979,39 % 0,04051767
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00308808
Türev Araçlar Komisyonu
2.373,29 % 0,00875825
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.646,35 % 0,02452729
TOPLAM GİDERLER
582.621,44 % 2,15007078
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
27.097.779,54 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789914
BIST
18:05102.784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -724,89
|Açılış
|: 103.885
|
|Önceki Kapanış
|: 103.509
|
104.768
En Düşük
102.062
18:055,6963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0038
|Açılış
|: 5,6870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7070
|
5,7139
En Düşük
5,6682
18:056,2543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0041
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2755
En Düşük
6,2126
18:05275,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,84
|Açılış
|: 275,93
|
|Önceki Kapanış
|: 275,01
|
278,40
En Düşük
272,91