***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.651,49 % 0,00064937Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.995,15 % 0,00073354Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri198.820,72 % 0,04869302Fon Yönetim Ücreti8.360.252,25 % 2,04750264Hisse Senedi Komisyonu48.519,7 % 0,01188292Tahvil Bono Komisyonu1.298,43 % 0,000318Gecelik Ters Repo Komisyonu10.573,95 % 0,00258966Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu8.508,57 % 0,00208383Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00020494Türev Araçlar Komisyonu16.865,47 % 0,00413051Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler94.618,26 % 0,02317288TOPLAM GİDERLER8.745.940,79 % 2,14196131DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ408.314.602,21 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789917BIST