***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
03.10.2019 14:50
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.651,49 % 0,00064937
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.995,15 % 0,00073354
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
198.820,72 % 0,04869302
Fon Yönetim Ücreti
8.360.252,25 % 2,04750264
Hisse Senedi Komisyonu
48.519,7 % 0,01188292
Tahvil Bono Komisyonu
1.298,43 % 0,000318
Gecelik Ters Repo Komisyonu
10.573,95 % 0,00258966
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
8.508,57 % 0,00208383
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00020494
Türev Araçlar Komisyonu
16.865,47 % 0,00413051
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
94.618,26 % 0,02317288
TOPLAM GİDERLER
8.745.940,79 % 2,14196131
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
408.314.602,21 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789917
BIST
18:05102.784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -724,89
|Açılış
|: 103.885
|
|Önceki Kapanış
|: 103.509
|
104.768
En Düşük
102.062
18:055,6963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0038
|Açılış
|: 5,6870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7070
|
5,7139
En Düşük
5,6682
18:056,2543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0041
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
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6,2755
En Düşük
6,2126
18:05275,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,84
|Açılış
|: 275,93
|
|Önceki Kapanış
|: 275,01
|
278,40
En Düşük
272,91