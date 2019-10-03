***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.651,49 % 0,05901113Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.872,37 % 0,04167116Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.714,73 % 0,06041859Fon Yönetim Ücreti67.465,54 % 1,50150211Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu695,69 % 0,01548316Gecelik Ters Repo Komisyonu910,22 % 0,02025771Vadeli Ters Repo Komisyonu8,09 % 0,00018005Borsa Para Piyasası Komisyonu79,38 % 0,00176667Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,01862369Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.823,56 % 0,04058486TOPLAM GİDERLER79.057,87 % 1,75949913DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.493.203,13 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789919BIST