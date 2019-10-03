***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
03.10.2019 14:51
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.651,49 % 0,05901113
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.872,37 % 0,04167116
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.714,73 % 0,06041859
Fon Yönetim Ücreti
67.465,54 % 1,50150211
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
695,69 % 0,01548316
Gecelik Ters Repo Komisyonu
910,22 % 0,02025771
Vadeli Ters Repo Komisyonu
8,09 % 0,00018005
Borsa Para Piyasası Komisyonu
79,38 % 0,00176667
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,01862369
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.823,56 % 0,04058486
TOPLAM GİDERLER
79.057,87 % 1,75949913
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.493.203,13 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789919
BIST
18:05102.784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -724,89
|Açılış
|: 103.885
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|Önceki Kapanış
|: 103.509
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104.768
En Düşük
102.062
18:055,6987
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 5,6870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7070
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5,7139
En Düşük
5,6682
18:056,2562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
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6,2755
En Düşük
6,2126
18:05275,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,83
|Açılış
|: 275,83
|
|Önceki Kapanış
|: 275,01
|
278,40
En Düşük
272,91