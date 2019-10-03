***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.327,08 % 0,00538087Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti12.464,51 % 0,05053948Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.618,5 % 0,05116386Fon Yönetim Ücreti92.241,9 % 0,37401054Hisse Senedi Komisyonu71.149,82 % 0,2884891Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu467 % 0,00189353Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.598,73 % 0,01864634Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00339295Türev Araçlar Komisyonu10.211,39 % 0,04140382Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.137,19 % 0,04110297TOPLAM GİDERLER216.052,92 % 0,87602347DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ24.662.914,67 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789910BIST