***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
03.10.2019 14:47
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.327,08 % 0,00538087
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
12.464,51 % 0,05053948
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
12.618,5 % 0,05116386
Fon Yönetim Ücreti
92.241,9 % 0,37401054
Hisse Senedi Komisyonu
71.149,82 % 0,2884891
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
467 % 0,00189353
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.598,73 % 0,01864634
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00339295
Türev Araçlar Komisyonu
10.211,39 % 0,04140382
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.137,19 % 0,04110297
TOPLAM GİDERLER
216.052,92 % 0,87602347
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
24.662.914,67 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789910
BIST
18:05102.784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -724,89
|Açılış
|: 103.885
|
|Önceki Kapanış
|: 103.509
|
104.768
En Düşük
102.062
18:055,6970
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0031
|Açılış
|: 5,6870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7070
|
5,7139
En Düşük
5,6682
18:056,2562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2755
En Düşük
6,2126
18:05275,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,92
|Açılış
|: 275,93
|
|Önceki Kapanış
|: 275,01
|
278,40
En Düşük
272,91