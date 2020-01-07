***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.469,2 % 0,06814709Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.952,24 % 0,07763567Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.726,73 % 0,07320587Fon Yönetim Ücreti170.947,77 % 3,35800571Hisse Senedi Komisyonu3.601,39 % 0,07074376Tahvil Bono Komisyonu84,11 % 0,00165221Gecelik Ters Repo Komisyonu1.751,18 % 0,03439923Vadeli Ters Repo Komisyonu31,81 % 0,00062486Borsa Para Piyasası Komisyonu54,68 % 0,0010741Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,0207376Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.690,45 % 0,07249321TOPLAM GİDERLER192.365,26 % 3,77871932DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.090.752,81 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808323BIST