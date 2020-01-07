***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









% 0Tescil ve İlan Giderleri3.469,2 % 0,00390369Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.220,81 % 0,00362419Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri64.607,98 % 0,07269954Fon Yönetim Ücreti178.406,63 % 0,20075044Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu473,31 % 0,00053259Gecelik Ters Repo Komisyonu15.912,28 % 0,01790515Vadeli Ters Repo Komisyonu160,11 % 0,00018016Borsa Para Piyasası Komisyonu1.576,11 % 0,0017735Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,00118792Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler30.705,42 % 0,03455099TOPLAM GİDERLER299.587,55 % 0,33710817DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ88.869.857,57 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808326BIST