***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.734,6 % 0,00675414Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti17.054,28 % 0,06640553Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri17.175,8 % 0,0668787Fon Yönetim Ücreti128.423,06 % 0,50005047Hisse Senedi Komisyonu81.600,36 % 0,31773342Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu521,99 % 0,00203251Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6.084,68 % 0,02369237Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,00411066Türev Araçlar Komisyonu10.676,75 % 0,04157286Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.248,58 % 0,05548076TOPLAM GİDERLER278.575,8 % 1,08471142DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ25.682.019,62 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808338BIST