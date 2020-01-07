***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.469,2 % 0,00504312Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.050,01 % 0,00734112Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri22.973,99 % 0,03339695Fon Yönetim Ücreti346.499,08 % 0,50370054Hisse Senedi Komisyonu15.358,86 % 0,02232695Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu34.873,53 % 0,05069513Vadeli Ters Repo Komisyonu155,66 % 0,00022628Borsa Para Piyasası Komisyonu5.712,42 % 0,00830406Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,00153466Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.953,59 % 0,03336729TOPLAM GİDERLER458.102,04 % 0,66593609DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ68.790.691,27 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808340BIST