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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.01.2020 16:00
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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.469,2 % 0,00504312
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.050,01 % 0,00734112
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
22.973,99 % 0,03339695
Fon Yönetim Ücreti
346.499,08 % 0,50370054
Hisse Senedi Komisyonu
15.358,86 % 0,02232695
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
34.873,53 % 0,05069513
Vadeli Ters Repo Komisyonu
155,66 % 0,00022628
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.712,42 % 0,00830406
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.055,7 % 0,00153466
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
22.953,59 % 0,03336729
TOPLAM GİDERLER
458.102,04 % 0,66593609
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
68.790.691,27 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808340


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PAGYO 7,10 32.751.426 % 17,74  
BRYAT 66,85 10.579.546 % 16,56  
DERAS 4,05 82.330.940 % 16,05  
DAGHL 2,88 15.604.769 % 14,74  
HUBVC 16,86 85.026.949 % 13,15  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8166 7,8558 % -0,29  
Frank 6,1313 6,1682 % -0,15  
Riyal 1,5883 1,5963 % 0,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.568 1.568 2,01  
Altın Gr. 301 301 0,51  
Cumhuriyet 1.996 2.026 -12,00  
Tam 1.988 2.038 -11,37  
Yarım 961 986 -5,50  
Çeyrek 482 493 -2,75  
Gümüş.Ons 18,16 18,20 0,04  
Gümüş Gr. 3,49 3,50 0,01  
B. Petrol 68,38 68,38 -0,53  
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