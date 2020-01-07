***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.734,6 % 0,00394592Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti11.417,87 % 0,02597374Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri27.109,44 % 0,06166944Fon Yönetim Ücreti834.347,56 % 1,89800114Hisse Senedi Komisyonu56.582,86 % 0,12871654Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu482,37 % 0,00109731Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu12.100,27 % 0,02752609Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,00240154Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler77.056,07 % 0,17528967TOPLAM GİDERLER1.021.886,74 % 2,32462141DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ43.959.275,95 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808343BIST