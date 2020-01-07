***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.469,2 % 0,00405165Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.634,41 % 0,0030767Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri92.447,94 % 0,10796911Fon Yönetim Ücreti1.625.153,42 % 1,89800187Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu117,85 % 0,00013764Gecelik Ters Repo Komisyonu14.751,24 % 0,01722784Vadeli Ters Repo Komisyonu136,12 % 0,00015897Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,00123294Türev Araçlar Komisyonu70.904,77 % 0,08280903Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler45.031,05 % 0,05259135TOPLAM GİDERLER1.855.701,7 % 2,16725711DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ85.624.437,06 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808349BIST