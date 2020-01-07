***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.469,2 % 0,0001787Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti21.958,01 % 0,00113106Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.592.951,63 % 0,08205347Fon Yönetim Ücreti45.515.772,01 % 2,34453249Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu74.381,08 % 0,00383139Gecelik Ters Repo Komisyonu447.351,45 % 0,02304322Vadeli Ters Repo Komisyonu6.318,98 % 0,00032549Borsa Para Piyasası Komisyonu82.490,66 % 0,00424912Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,00005438Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler378.373,64 % 0,01949015TOPLAM GİDERLER48.124.122,36 % 2,47888948DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.941.358.125,59 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808350BIST