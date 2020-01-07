***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri283,2 % 0,00024465Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.492,24 % 0,0064724Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri31.647,97 % 0,02734008Fon Yönetim Ücreti346.897,07 % 0,29967773Hisse Senedi Komisyonu3.349,43 % 0,00289351Tahvil Bono Komisyonu230,2 % 0,00019887Gecelik Ters Repo Komisyonu87.363,29 % 0,07547147Vadeli Ters Repo Komisyonu11.399,57 % 0,00984787Borsa Para Piyasası Komisyonu5.140,95 % 0,00444117Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.283,8 % 0,00110905Türev Araçlar Komisyonu21.275,8 % 0,01837976Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler43.064,71 % 0,03720278TOPLAM GİDERLER559.428,23 % 0,48327933DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ115.756.704,99 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808352BIST