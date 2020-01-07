***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.469,2 % 0,00227764Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.488,12 % 0,00163353Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri115.434,87 % 0,07578659Fon Yönetim Ücreti305.774,22 % 0,20075031Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.823,61 % 0,00119726Vadeli Ters Repo Komisyonu6,62 % 0,00000435Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,0006931Türev Araçlar Komisyonu564,17 % 0,0003704Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler39.711,04 % 0,02607154TOPLAM GİDERLER470.327,55 % 0,3087847DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ152.315.693,32 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808354BIST