***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.469,2 % 0,0128667Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.488,88 % 0,02035736Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri122.983,62 % 0,45612612Fon Yönetim Ücreti600.323,59 % 2,22650195Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.164,17 % 0,00431772Vadeli Ters Repo Komisyonu28,18 % 0,00010452Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu12.106,93 % 0,04490262Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,00391542Türev Araçlar Komisyonu2.373,29 % 0,00880214Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.689,82 % 0,03593796TOPLAM GİDERLER758.683,38 % 2,81383249DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ26.962.634,86 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808356BIST