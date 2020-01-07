***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.469,2 % 0,00083896Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.098,53 % 0,00099115Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri266.907,15 % 0,06454616Fon Yönetim Ücreti11.319.948,77 % 2,73750338Hisse Senedi Komisyonu79.083,54 % 0,01912477Tahvil Bono Komisyonu2.533,56 % 0,00061269Gecelik Ters Repo Komisyonu12.579,34 % 0,00304206Vadeli Ters Repo Komisyonu151,95 % 0,00003675Borsa Para Piyasası Komisyonu8.509,98 % 0,00205797Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,0002553Türev Araçlar Komisyonu16.865,47 % 0,00407858Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler101.334,3 % 0,02450568TOPLAM GİDERLER11.816.537,49 % 2,85759343DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ413.513.600,3 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808358BIST