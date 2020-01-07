***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.469,18 % 0,00010304Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri110,14 % 0,00000327Bağımsız Denetim Ücreti3.952,24 % 0,00011739Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.724.655,62 % 0,08092653Fon Yönetim Ücreti79.058.941,09 % 2,34817411Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu211.300,62 % 0,00627596Gecelik Ters Repo Komisyonu780.467,85 % 0,02318111Vadeli Ters Repo Komisyonu11.399,57 % 0,00033859Borsa Para Piyasası Komisyonu150.499 % 0,00447006Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,00003136Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler611.153,22 % 0,01815221TOPLAM GİDERLER83.557.004,23 % 2,48177362DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.366.826.192,62 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808360BIST