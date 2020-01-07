***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.734,6 % 0,00776325Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.416,36 % 0,02424107Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri15.845,89 % 0,07091873Fon Yönetim Ücreti424.084,24 % 1,89800113Hisse Senedi Komisyonu28.219,29 % 0,12629624Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu300,63 % 0,00134548Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.864,33 % 0,02624598Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,00472482Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler59.316,73 % 0,26547372TOPLAM GİDERLER541.837,77 % 2,42501042DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ22.343.729,6 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808361BIST