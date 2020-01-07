***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.01.2020 16:18
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.469,2 % 0,02436647
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
9.715,85 % 0,0682408
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
39.231,17 % 0,2755463
Fon Yönetim Ücreti
284.781,36 % 2,00020669
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
27,7 % 0,00019456
Gecelik Ters Repo Komisyonu
14.813,53 % 0,10404516
Vadeli Ters Repo Komisyonu
806,04 % 0,00566135
Borsa Para Piyasası Komisyonu
536,19 % 0,00376601
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.055,7 % 0,00741488
Türev Araçlar Komisyonu
42.813,42 % 0,30070679
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.030,76 % 0,04938165
TOPLAM GİDERLER
404.280,92 % 2,83953066
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
14.237.596,59 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808364
BIST
16:42112.953
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 1.540,24
|Açılış
|: 112.594
|
|Önceki Kapanış
|: 111.413
|
113.387
En Düşük
112.451
16:425,9771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0049
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9785
En Düşük
5,9510
16:426,6713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0155
|Açılış
|: 6,6720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6880
|
6,6940
En Düşük
6,6609
16:42301,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,45
|Açılış
|: 301,15
|
|Önceki Kapanış
|: 300,70
|
301,50
En Düşük
298,51
BIST En Aktif Hisseler
|PAGYO
|7,10
|32.751.426
|% 17,74
|
|BRYAT
|66,85
|10.579.546
|% 16,56
|
|DERAS
|4,05
|82.330.940
|% 16,05
|
|DAGHL
|2,88
|15.604.769
|% 14,74
|
|HUBVC
|16,86
|85.026.949
|% 13,15
|
|IZMDC
|7,75
|2.258.377
|% -16,93
|
|IHGZT
|5,47
|650.399
|% -8,53
|
|INFO
|7,50
|9.039
|% -6,13
|
|EGCYH
|0,21
|132.344
|% -4,55
|
|YONGA
|7,76
|14.813
|% -4,55
|
|THYAO
|13,66
|1.674.311.620
|% 0,96
|
|ASELS
|22,16
|410.546.760
|% 0,36
|
|ALBRK
|1,59
|294.925.186
|% 4,61
|
|IPEKE
|9,21
|266.579.657
|% 0,44
|
|KRDMD
|2,63
|213.277.655
|% 1,54
|
|ALBRK
|1,59
|294.925.186
|% 4,61
|
|THYAO
|13,66
|1.674.311.620
|% 0,96
|
|EKGYO
|1,41
|132.331.056
|% 0,71
|
|KRDMD
|2,63
|213.277.655
|% 1,54
|
|DOHOL
|1,89
|136.842.635
|% 4,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8166
|7,8558
|% -0,29
|
|Frank
|6,1313
|6,1682
|% -0,15
|
|Riyal
|1,5883
|1,5963
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.568
|1.568
|2,01
|
|Altın Gr.
|301
|301
|0,51
|
|Cumhuriyet
|1.996
|2.026
|-12,00
|
|Tam
|1.988
|2.038
|-11,37
|
|Yarım
|961
|986
|-5,50
|
|Çeyrek
|482
|493
|-2,75
|
|Gümüş.Ons
|18,16
|18,20
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,01
|
|B. Petrol
|68,38
|68,38
|-0,53
|