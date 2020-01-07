***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.469,2 % 0,02436647Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.715,85 % 0,0682408Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri39.231,17 % 0,2755463Fon Yönetim Ücreti284.781,36 % 2,00020669Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu27,7 % 0,00019456Gecelik Ters Repo Komisyonu14.813,53 % 0,10404516Vadeli Ters Repo Komisyonu806,04 % 0,00566135Borsa Para Piyasası Komisyonu536,19 % 0,00376601Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,00741488Türev Araçlar Komisyonu42.813,42 % 0,30070679Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.030,76 % 0,04938165TOPLAM GİDERLER404.280,92 % 2,83953066DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ14.237.596,59 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808364BIST