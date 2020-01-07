***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.775,03 % 0,00110671Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.952,24 % 0,00246418Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri103.860,73 % 0,06475594Fon Yönetim Ücreti3.208.090,02 % 2,00020636Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu54.689,88 % 0,0340985Gecelik Ters Repo Komisyonu13.336,54 % 0,00831518Vadeli Ters Repo Komisyonu449,63 % 0,00028034Borsa Para Piyasası Komisyonu6.900,18 % 0,00430218Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,00065822Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler40.143,4 % 0,02502894TOPLAM GİDERLER3.434.253,35 % 2,14121654DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ160.387.951,8 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808365BIST