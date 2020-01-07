***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.01.2020 16:20
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.775,03 % 0,00110671
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.952,24 % 0,00246418
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
103.860,73 % 0,06475594
Fon Yönetim Ücreti
3.208.090,02 % 2,00020636
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
54.689,88 % 0,0340985
Gecelik Ters Repo Komisyonu
13.336,54 % 0,00831518
Vadeli Ters Repo Komisyonu
449,63 % 0,00028034
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.900,18 % 0,00430218
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.055,7 % 0,00065822
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
40.143,4 % 0,02502894
TOPLAM GİDERLER
3.434.253,35 % 2,14121654
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
160.387.951,8 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808365
BIST
16:43112.929
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 1.516,30
|Açılış
|: 112.594
|
|Önceki Kapanış
|: 111.413
|
113.387
En Düşük
112.451
16:435,9756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0034
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9785
En Düşük
5,9510
16:436,6682
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0186
|Açılış
|: 6,6720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6880
|
6,6940
En Düşük
6,6609
16:43301,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,40
|Açılış
|: 301,10
|
|Önceki Kapanış
|: 300,70
|
301,50
En Düşük
298,51
BIST En Aktif Hisseler
|PAGYO
|7,08
|32.968.968
|% 17,41
|
|BRYAT
|66,90
|10.596.015
|% 16,65
|
|DERAS
|4,05
|82.385.933
|% 16,05
|
|DAGHL
|2,88
|15.604.780
|% 14,74
|
|HUBVC
|17,01
|85.207.209
|% 14,16
|
|IZMDC
|7,75
|2.258.377
|% -16,93
|
|IHGZT
|5,47
|650.399
|% -8,53
|
|INFO
|7,50
|9.039
|% -6,13
|
|EGCYH
|0,21
|132.344
|% -4,55
|
|YONGA
|7,76
|14.813
|% -4,55
|
|THYAO
|13,68
|1.696.839.216
|% 1,11
|
|ASELS
|22,16
|412.872.780
|% 0,36
|
|ALBRK
|1,59
|295.247.582
|% 4,61
|
|IPEKE
|9,21
|270.308.691
|% 0,44
|
|KRDMD
|2,64
|213.413.943
|% 1,93
|
|ALBRK
|1,59
|295.247.582
|% 4,61
|
|THYAO
|13,68
|1.696.839.216
|% 1,11
|
|EKGYO
|1,42
|133.792.775
|% 1,43
|
|KRDMD
|2,64
|213.413.943
|% 1,93
|
|DOHOL
|1,89
|138.345.347
|% 4,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8176
|7,8568
|% -0,28
|
|Frank
|6,1309
|6,1678
|% -0,16
|
|Riyal
|1,5882
|1,5961
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.568
|1,67
|
|Altın Gr.
|301
|301
|0,51
|
|Cumhuriyet
|1.996
|2.026
|-12,00
|
|Tam
|1.988
|2.038
|-11,37
|
|Yarım
|961
|986
|-5,50
|
|Çeyrek
|482
|493
|-2,75
|
|Gümüş.Ons
|18,15
|18,19
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,01
|
|B. Petrol
|68,35
|68,35
|-0,56
|