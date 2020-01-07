***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.469,2 % 0,00523424Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.076,03 % 0,01369367Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri50.298,33 % 0,07588879Fon Yönetim Ücreti1.325.714,95 % 2,00020361Hisse Senedi Komisyonu1.695,3 % 0,00255782Tahvil Bono Komisyonu174,6 % 0,00026343Gecelik Ters Repo Komisyonu53.002,78 % 0,07996919Vadeli Ters Repo Komisyonu5.534,45 % 0,00835023Borsa Para Piyasası Komisyonu2.516,05 % 0,00379615Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,00159281Türev Araçlar Komisyonu180.522,72 % 0,2723679Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler24.547,12 % 0,03703604TOPLAM GİDERLER1.657.607,23 % 2,50095389DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ66.278.999,94 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808395BIST