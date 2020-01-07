***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.01.2020 16:34
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.469,2 % 0,00523424
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
9.076,03 % 0,01369367
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
50.298,33 % 0,07588879
Fon Yönetim Ücreti
1.325.714,95 % 2,00020361
Hisse Senedi Komisyonu
1.695,3 % 0,00255782
Tahvil Bono Komisyonu
174,6 % 0,00026343
Gecelik Ters Repo Komisyonu
53.002,78 % 0,07996919
Vadeli Ters Repo Komisyonu
5.534,45 % 0,00835023
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.516,05 % 0,00379615
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.055,7 % 0,00159281
Türev Araçlar Komisyonu
180.522,72 % 0,2723679
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
24.547,12 % 0,03703604
TOPLAM GİDERLER
1.657.607,23 % 2,50095389
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
66.278.999,94 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808395
BIST
18:05112.600
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 1.187,22
|Açılış
|: 112.594
|
|Önceki Kapanış
|: 111.413
|
113.387
En Düşük
112.348
18:055,9727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 5,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9785
En Düşük
5,9510
18:056,6559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0309
|Açılış
|: 6,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6880
|
6,6940
En Düşük
6,6497
18:05301,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,23
|Açılış
|: 301,92
|
|Önceki Kapanış
|: 300,70
|
302,06
En Düşük
298,51
BIST En Aktif Hisseler
|PAGYO
|7,23
|39.845.645
|% 19,90
|
|DERAS
|4,04
|89.666.908
|% 15,76
|
|DAGHL
|2,88
|15.656.108
|% 14,74
|
|BURVA
|11,63
|7.084.019
|% 14,47
|
|HUBVC
|16,99
|97.446.737
|% 14,03
|
|IZMDC
|8,20
|2.651.749
|% -12,11
|
|IHGZT
|5,50
|674.061
|% -8,03
|
|ATSYH
|0,85
|38.379
|% -7,61
|
|INFO
|7,40
|9.409
|% -7,38
|
|MEPET
|2,21
|23.936.319
|% -4,74
|
|THYAO
|13,55
|2.226.157.083
|% 0,15
|
|ASELS
|22,40
|790.162.722
|% 1,45
|
|ALBRK
|1,60
|421.174.610
|% 5,26
|
|ISFIN
|3,87
|345.955.130
|% 3,48
|
|IPEKE
|9,15
|328.688.604
|% -0,22
|
|ALBRK
|1,60
|421.174.610
|% 5,26
|
|THYAO
|13,55
|2.226.157.083
|% 0,15
|
|EKGYO
|1,41
|176.464.845
|% 0,71
|
|KRDMD
|2,62
|263.007.957
|% 1,16
|
|ISFIN
|3,87
|345.955.130
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8196
|7,8588
|% -0,25
|
|Frank
|6,1324
|6,1694
|% -0,13
|
|Riyal
|1,5873
|1,5953
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.573
|6,84
|
|Altın Gr.
|302
|302
|1,20
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|-10,00
|
|Tam
|1.989
|2.038
|-10,89
|
|Yarım
|961
|986
|-5,27
|
|Çeyrek
|482
|493
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,38
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,52
|0,03
|
|B. Petrol
|67,92
|67,92
|-0,99
|
Seans Raporu
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