***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.734,6 % 0,0018976Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.050,01 % 0,00552456Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri55.887,53 % 0,0611393Fon Yönetim Ücreti1.734.965,99 % 1,8980014Hisse Senedi Komisyonu38.442,94 % 0,04205544Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.004,45 % 0,00109884Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu18.909,87 % 0,02068684Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,0011549Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler23.713,41 % 0,02594177TOPLAM GİDERLER1.880.764,5 % 2,05750065DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ91.410.153,45 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808396BIST