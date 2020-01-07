***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









% 0Tescil ve İlan Giderleri846,6 % 0,00277318Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.659,66 % 0,01198782Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri19.834,16 % 0,06497008Fon Yönetim Ücreti1.025.135,62 % 3,35800182Hisse Senedi Komisyonu94.917,85 % 0,31091917Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu324,83 % 0,00106403Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu10.533,84 % 0,03450534Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,00345812Türev Araçlar Komisyonu17.319,36 % 0,05673244Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.747,56 % 0,05813508TOPLAM GİDERLER1.191.375,18 % 3,90254708DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ30.528.143,66 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808397BIST