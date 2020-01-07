***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









% 0Tescil ve İlan Giderleri3.469,18 % 0,00006236Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.319,34 % 0,00013156Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.188.921,69 % 0,05731876Fon Yönetim Ücreti66.662.453,68 % 1,1982136Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu30.159,94 % 0,00054211Gecelik Ters Repo Komisyonu4.602.212,41 % 0,08272173Vadeli Ters Repo Komisyonu366.479,63 % 0,00658723Borsa Para Piyasası Komisyonu149.422,78 % 0,00268578Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,00001898Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler995.250,35 % 0,01788897TOPLAM GİDERLER76.006.744,7 % 1,36617106DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.563.486.665,95 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808409BIST