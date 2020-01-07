***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









aç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.469,2 % 0,02508818Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.659,66 % 0,02646553Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri65.046,43 % 0,47039564Fon Yönetim Ücreti408.825,98 % 2,95650292Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu851,93 % 0,00616089Vadeli Ters Repo Komisyonu18,55 % 0,00013415Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu11.332,05 % 0,08194988Vergiler ve Diğer Harcamalar8.962,72 % 0,06481562Türev Araçlar Komisyonu855,33 % 0,00618548Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.818,99 % 0,06377621TOPLAM GİDERLER511.840,84 % 3,70147449DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ13.828.025,6 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808411BIST