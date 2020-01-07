***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.469,2 % 0,01447359Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.659,66 % 0,01526819Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri30.061,1 % 0,12541566Fon Yönetim Ücreti358.699,14 % 1,49650173Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.617,04 % 0,00674633Vadeli Ters Repo Komisyonu13,82 % 0,00005766Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,00440441Türev Araçlar Komisyonu8.262,53 % 0,03447148Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.539,37 % 0,06065861TOPLAM GİDERLER421.377,56 % 1,75799766DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ23.969.176,4 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808414BIST