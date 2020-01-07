***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









% 0Tescil ve İlan Giderleri3.469,2 % 0,00573124Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.588,66 % 0,01584079Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri40.127,78 % 0,06629246Fon Yönetim Ücreti1.060.513,98 % 1,75200532Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.374,67 % 0,00392304Gecelik Ters Repo Komisyonu16.166,4 % 0,02670745Vadeli Ters Repo Komisyonu225,76 % 0,00037296Borsa Para Piyasası Komisyonu221,82 % 0,00036645Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,00174405Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.168,52 % 0,03001502TOPLAM GİDERLER1.151.912,49 % 1,90299878DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ60.531.436,03 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808417BIST