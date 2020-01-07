***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.469,2 % 0,00154877Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.952,24 % 0,00176442Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri171.840,46 % 0,07671568Fon Yönetim Ücreti3.352.114,66 % 1,4965029Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.169,62 % 0,00052216Gecelik Ters Repo Komisyonu213.351,52 % 0,09524769Vadeli Ters Repo Komisyonu7.210,89 % 0,0032192Borsa Para Piyasası Komisyonu51.445,29 % 0,022967Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,0004713Türev Araçlar Komisyonu32.473,98 % 0,01449754Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler41.908,52 % 0,01870945TOPLAM GİDERLER3.879.992,08 % 1,7321661DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ223.996.536,93 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808420BIST