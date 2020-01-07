***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.734,6 % 0,01281616Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.682,92 % 0,01243432Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.166,15 % 0,06772448Fon Yönetim Ücreti256.884,38 % 1,89800094Hisse Senedi Komisyonu31.670,21 % 0,23399667Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu226,13 % 0,00167077Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.288,51 % 0,03168583Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,00780008Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler57.218,79 % 0,42276341TOPLAM GİDERLER363.927,39 % 2,68889268DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ13.534.470,62 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808422BIST