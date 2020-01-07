***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.469,2 % 0,00352195Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.488,12 % 0,00252595Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri77.760,47 % 0,07894274Fon Yönetim Ücreti985.123,54 % 1,00010135Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.188,8 % 0,00323728Vadeli Ters Repo Komisyonu37,67 % 0,00003824Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,00107175Türev Araçlar Komisyonu7.288,54 % 0,00739935Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler53.053,26 % 0,05385988TOPLAM GİDERLER1.133.465,3 % 1,1506985DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ98.502.370,64 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808423BIST