***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186 % 0,01773874Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.786,35 % 0,02108132Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri85.668,81 % 0,4769795Fon Yönetim Ücreti359.250,17 % 2,00020249Hisse Senedi Komisyonu105,27 % 0,00058611Tahvil Bono Komisyonu90,21 % 0,00050226Gecelik Ters Repo Komisyonu1.065,03 % 0,00592978Vadeli Ters Repo Komisyonu9,73 % 0,00005417Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu3.395,96 % 0,01890774Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,00587784Türev Araçlar Komisyonu2.144,21 % 0,01193835Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.108,35 % 0,11195756TOPLAM GİDERLER479.865,79 % 2,67175586DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ17.960.690,1 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808424BIST