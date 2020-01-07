***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.469,2 % 0,07642336Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.561,89 % 0,05643614Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.640,88 % 0,08020532Fon Yönetim Ücreti91.129,59 % 2,00750313Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu742,22 % 0,01635044Gecelik Ters Repo Komisyonu1.345,76 % 0,02964589Vadeli Ters Repo Komisyonu17,89 % 0,0003941Borsa Para Piyasası Komisyonu79,38 % 0,00174867Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,02325612Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.163,73 % 0,09172324TOPLAM GİDERLER108.206,24 % 2,38368642DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.539.449,45 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808425BIST