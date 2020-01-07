***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.469,2 % 0,00573995Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.074,53 % 0,00508695Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri86.399,32 % 0,14295156Fon Yönetim Ücreti72.512,7 % 0,11997552Hisse Senedi Komisyonu22.008,87 % 0,03641466Tahvil Bono Komisyonu39,27 % 0,00006497Gecelik Ters Repo Komisyonu19.792,56 % 0,03274768Vadeli Ters Repo Komisyonu714,06 % 0,00118144Borsa Para Piyasası Komisyonu7.341,82 % 0,01214737Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu19.037,73 % 0,03149878Vergiler ve Diğer Harcamalar1.879,39 % 0,00310954Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler33.490,13 % 0,05541093TOPLAM GİDERLER269.759,58 % 0,44632935DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ60.439.578,48 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808426BIST