***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186 % 0,02190714Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri137,84 % 0,0009478Bağımsız Denetim Ücreti5.900 % 0,04056879Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.138,7 % 0,01470584Fon Yönetim Ücreti102.535,39 % 0,70504005Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu8,85 % 0,00006085Gecelik Ters Repo Komisyonu70,06 % 0,00048174Vadeli Ters Repo Komisyonu0,42 % 0,00000289Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar485,8 % 0,00334039Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.961,91 % 0,02036629TOPLAM GİDERLER117.424,97 % 0,80742178DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ14.543.200,79 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808445BIST