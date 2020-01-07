***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.982,5 % 0,01168253Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri68,92 % 0,00020217Bağımsız Denetim Ücreti5.310 % 0,01557671Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.659,43 % 0,00486788Fon Yönetim Ücreti63.662,11 % 0,18675066Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu6,16 % 0,00001807Gecelik Ters Repo Komisyonu274,81 % 0,00080615Vadeli Ters Repo Komisyonu1,63 % 0,00000478Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar96 % 0,00028161Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.675,74 % 0,00491573TOPLAM GİDERLER76.737,3 % 0,22510629DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ34.089.362,16 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808465BIST