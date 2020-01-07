***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.469,2 % 0,00521509Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.488,12 % 0,00374028Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri48.625,39 % 0,0730963Fon Yönetim Ücreti1.556.795,1 % 2,34025808Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu397,3 % 0,00059724Gecelik Ters Repo Komisyonu13.673,05 % 0,02055406Vadeli Ters Repo Komisyonu104,92 % 0,00015772Borsa Para Piyasası Komisyonu1.853,03 % 0,00278557Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,00158698Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler25.726 % 0,03867271TOPLAM GİDERLER1.654.187,81 % 2,48666403DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ66.522.368,4 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808467BIST