***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.469,2 % 0,05308542Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti12.005,53 % 0,18370766Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri22.392,21 % 0,34264381Fon Yönetim Ücreti130.715,92 % 2,00020455Hisse Senedi Komisyonu298,52 % 0,00456793Tahvil Bono Komisyonu33,66 % 0,00051506Gecelik Ters Repo Komisyonu5.414,5 % 0,08285225Vadeli Ters Repo Komisyonu387,46 % 0,00592888Borsa Para Piyasası Komisyonu362,38 % 0,00554511Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,01615424Türev Araçlar Komisyonu38.521,09 % 0,58944664Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.375,38 % 0,06695171TOPLAM GİDERLER219.031,55 % 3,35160326DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.535.127,61 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808472BIST