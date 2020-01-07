***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.738,56 % 0,01043428Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.624,23 % 0,00974811Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.770,86 % 0,08264827Fon Yönetim Ücreti291.919 % 1,75200398Hisse Senedi Komisyonu1.344,48 % 0,00806914Tahvil Bono Komisyonu726,12 % 0,00435794Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,00633597Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.076,74 % 0,07848239TOPLAM GİDERLER325.255,69 % 1,95208007DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ16.662.005,53 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808474BIST