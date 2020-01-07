***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.717 % 0,00585735Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.310 % 0,00836764Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.068,66 % 0,00168402Fon Yönetim Ücreti48.709,13 % 0,07675719Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu5,99 % 0,00000944Gecelik Ters Repo Komisyonu73,86 % 0,00011639Vadeli Ters Repo Komisyonu2,3 % 0,00000362Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar48 % 0,00007564Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.647,98 % 0,00259693TOPLAM GİDERLER60.582,92 % 0,09546823DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ63.458.720,5 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808475BIST