***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.12.2019 15:42
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Tasfiye Tarihi 11.12.2020
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
25.11.2019
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Fon katılma payları talep toplama yöntemi ile ihraç edilecektir. Talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri arasında her gün, son talep toplama gününde ise saat 16:00'a kadar pay alım talepleri kabul edilecektir. İş Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş. 500 Dağıtıcı Türkiye İş Bankası A.Ş tarafından talepler pay adedi olarak alınırken Kurucu tarafından tutar olarak alınacaktır. Pay alım talimatının karşılığı olan tutar İş Portföy Para Piyasası fonunda nemalandırılır. Dağıtıcı tarafında ihraca katılabilmek için yatırımcının talep sırasında İş Portföy Para Piyasası Fonu?na (801) sahip olması ön koşuldur. Nakit ile talepte bulunulamamaktadır. Talep toplama sonunda dağıtım sırasında İş Portföy Para Piyasası Fonu satışı sonucu vergi kesintileri oluşması ihtimaline karşı, ilgili dönem sırasında hesaplanan tutara %3 marj uygulanarak İş Portföy Para Piyasası Fonu blokelenebilir.
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.isportfoy.com.tr Fon portföyüne uygulanacak stratejilerle uyumlu olarak borsa dışından yatırım amaçlı opsiyon sözleşmeleri dahil edilebilir.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan 11/12/2020 tarihi itibariyle, Yatırımcının anaparasının %107' sinin korunmasını, Detaylarına aşağıda yer verilen, borsa ve/veya borsa dışında alınacak bir opsiyon sözleşmesi aracılığı ile Altının Amerikan Doları cinsinden ons fiyatındaki değer artışına iştirak oranı/katılım oranı ölçüsünde katılım sağlamak suretiyle yatırımcılara Türk Lirası cinsinden getiri sağlamayı hedeflemektedir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %107' sinin, yatırım döneminin sonu olan 11/12/2020 tarihinde oluşması amaçlanmaktadır. Fon katılma payı bedellerinin TL tutarları bir sonraki iş günü olan 14/12/2020 tarihinde nakit olarak yatırımcıların hesaplarına aktarılır. Yatırım dönemi öncesinde Fon'dan çıkılması halinde, korumadan yararlanılamaz. Sadece Fon'un yatırım dönemi sonuna kadar Fon'da kalan yatırımcılar korumadan yararlanabilir. FON'UN YATIRIM STRATEJİSİ UYARINCA 11/12/2020 TARİHİ ÖNCESİNDE FONDAN ÇlKILMASI HALİNDE HEDEFLENEN %107 ANAPARA KORUMASINDAN YARARLANILAMAZ. %107 ANAPARA KORUMASINDAN YARARLANILABİLMESİ İÇİN YATIRIMCILARIN 11/12/2020 TARİHİNE KADAR PAYLARINI ELDE TUTMALARI GEREKMEKTEDİR. 11/12/2020 TARİHİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN GETİRİ HEDEFİ İSE BU İZAHNAMEDE AÇlKLANAN BELİRLİ KISITLARA TABİDİR. 4
Fonun Talep Toplama ve Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri
İhraç Sıra Numarası Talep Toplama Baş. Tarihi Talep Toplama Bit. Tarihi Yatırım Dönemi Baş. Tarihi Yatırım Dönemi Bit. Tarihi
25.11.2019 02.12.2019 03.12.2019 11.12.2020
Fona Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı ve Derecelendirme Notu
İhraç Sıra Numarası Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Derecelendirme Notu
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Uzun vadeli (TR) AA+
Kısa vadeli (TR) A1+
Opsiyonun/Opsiyonların Dayanak Varlığı
İhraç Sıra Numarası Opsiyonun/Opsiyonların Dayanak Varlığı
Altın USD/ONS
Fonun Satın Aldığı Opsiyonun Getirisinin Hesaplanmasına İlişkin Bilgiler
İhraç Sıra Numarası Opsiyonun Getirisinin Hesaplanmasına İlişkin Bilgiler Opsiyon Getiri Üst Sınırı (Varsa)
Dayanak Varlık Miktarı * max [ 0%, min [ Vade Tarihindeki Dayanak Varlık / İşlem Tarihindeki Dayanak Varlık -1, 20%]] Dayanak Varlık İşlem Tarihi : 03/12/2019 Dayanak Varlık Vade Tarihi : 08/12/2020 Bariyer Seviyesi : %20
Fonun Kesinleşen Katılım Oranı
İhraç Sıra Numarası Alt Fonun Kesinleşen Katılım Oranı (%)
85
Fonun Kesinleşen Portföy Dağılımı
İhraç Sıra Numarası Kesinleşen Portföy Dağılımı
İş Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş. Tahvili : Yüzde 95,79
BIST Ters Repo ve TBPP : Yüzde 4,21
Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi : Yüzde 3,87
D. Borçlar : Yüzde 3,87
Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri ve Varsa Gözlem Günleri
İhraç Sıra Numarası Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri Varsa Dayanak Varlığın Gözlem Günleri
1.477,30 USD/ONS 10.12.2019
24.12.2019
14.01.2020
28.01.2020
11.02.2020
25.02.2020
10.03.2020
24.03.2020
14.04.2020
28.04.2020
12.05.2020
27.05.2020
9.06.2020
23.06.2020
14.07.2020
28.07.2020
11.08.2020
25.08.2020
8.09.2020
22.09.2020
13.10.2020
27.10.2020
10.11.2020
24.11.2020
8.12.2020
Fonun Dönem Sonu Getirisi
İhraç Sıra Numarası Dönem Sonu Getirisi (%)
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Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00274 1
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
AYDIN ÇELİKDELEN 25.11.2019 21 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Özgür Sungu 25.11.2019 2019- Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür, 2016-2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür Yardımcısı, 2012-2016 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Deniz Hayali Genç 25.11.2019 2016-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür Yardımcısı, 2013-2016 İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 14 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
İş Kuleleri Kule 1 Kat:7 34330 4.Levent/İstanbul 02123862900 02123862905 yatirimfonubilgi@isportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Gökçe Kıncal Bölüm Yönetmeni 02123862900 yatirimfonubilgi@isportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802016
BIST